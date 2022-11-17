Продюсер и ведущий «Сто к одному» Александр Акопов возглавит СТС

О кадровых изменениях в медиахолдинге НМГ и телеканале СТС сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».





По информации издания, Александра Акопова назначили замглавы НМГ по развлекательному вешанию и гендиректором СТС. Он приступит к обязанностям с 23 ноября.





Отмечается, что продюсер сменит в руководстве компании Вячеслава Муругова, решившего покинуть холдинг.





В октябре Акопов стал ведущим популярного шоу «Сто к одному», которое транслируется на «России 1». Он пришел на смену Александру Гуревичу — он проработал в проекте более четверти века и покинул его с началом СВО минувшей весной.





Также Акопов является президентом Фонда «АРТ». Среди наиболее известных спродисированных им работ значатся сериалы «Бригада», «Бедная Настя», «Не родись красивой», «Моя прекрасная няня», «Екатерина», «Елизавета».





Фото: Bin im Garten. Собственная работа, CC BY-SA 3.0