«Дом Дракона» стал самым популярным сериалом октября и сентября в РФ

Топ самых просматриваемых шоу по итогам двух осенних месяцев представил «Кинопоиск» со ссылкой на данные «Индекса Кинопоиск Pro».





Приквел «Игры престолов» лидировал по просмотрам у российской аудитории в сентябре и октябре. В первый осенний месяц топ-3 дополнили отечественные проекты «Реальные пацаны» и «Жизнь по вызову». Во второй — турецкое шоу «Ветреный» и мультсериал для взрослых «Рик и Морти».





Отмечается, что российские жители смотрят более 4 тысяч сериалов в месяц, четверть из них наиболее востребована; 50% внимания сосредоточено на топ-100 и 20-25% — на топ-20. При этом только четверть проектов создана в РФ.





Индекс позволяет оценить востребованность сериалов у российских зрителей. Он основывается на агрегированных данных «Яндекса» и «Гугла» и учитывает просмотры шоу и на стримингах, и в эфире ТВ. «Кинопоиск» собирал информацию с начала прошлого года и впервые опубликовал ее.





Фото: кадр из House of Dragon