«Дом Дракона» стал самым популярным сериалом октября и сентября в РФ

О кадровых изменениях в медиахолдинге НМГ и телеканале СТС сообщил «Бюллетень кинопрокатчика». ...
17 ноября один из знаковых фильмов постановщика можно увидеть на широких экранах в восстановленной...
Топ самых просматриваемых шоу по итогам двух осенних месяцев представил «Кинопоиск» со ссылкой на да...
Фестиваль проходит на нескольких площадках одновременно: в кинотеатре «Иллюзион», кинозале Государст...
О кадровых изменениях в медиахолдинге НМГ и телеканале СТС сообщил «Бюллетень кинопрокатчика». ...
17 ноября один из знаковых фильмов постановщика можно увидеть на широких экранах в восстановленной...
Топ самых просматриваемых шоу по итогам двух осенних месяцев представил «Кинопоиск» со ссылкой на да...
Фестиваль проходит на нескольких площадках одновременно: в кинотеатре «Иллюзион», кинозале Государст...
Во Всероссийском музее декоративного искусства открылся совместный с музеем-заповедником «Кижи» прое...
Российская премьера постановки состоится на знаковых сценах Москвы и Петербурга и станет финальным...
24 декабря воссоединившийся коллектив выпустит пластинку со всеми студийными записями последнего дес...
Компания «Наше кино» опубликовала ролик по российской кинокартине на своем ютьюб-аккаунте. ...
Церемония награждения традиционно прошла вместе с финалом фестиваля музтеатров «Видеть музыку», гово...
Разработчики одной из самых коммерчески успешных игровых франшиз в истории отказались от создания ...
Фильм ужасов режиссера Дениса Крючкова расскажет о встрече женщины с последователями культа и само...
Фестиваль приурочен к выставке «К 100-летию образования СССР: Чичерин и советская дипломатия». Пер...
Такие требования студия выдвинула в письме руководству холдинга НМГ. Об этом сообщил информированный...
Трек вошел в трибьют-альбом «Поколение Брат» к 25-летию дилогии Алексея Балабанова. Видео доступно...
Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» под управлением композитора, народного артиста Ро...
19 ноября в Приморской картинной галерее (Владивосток) открывается выставка «Репин. Далекое близко...
Глава Минкультуры РФ представила доклад о развитии инфраструктуры в сфере культуры в 2022 году в д...
16 ноября в Российской национальной библиотеке на ежегодном совещании руководителей федеральных и це...
Министерство культуры РФ совместно с Фондом кино в рамках проекта «Фонд Кинопрокат» запускают прокат...
17.11.2022