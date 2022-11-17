На Первом канале уверены в возвращении Дмитрия Нагиева в шоу «Голос»

Таким мнением в беседе с ТАСС поделился главный продюсер вещателя Юрий Аксюта.





По его словам, в настоящее время телеведущий и шоумен Дмитрий Нагиев находится в «творческом отпуске» и не ведет популярный вокальный конкурс Первого канала. Продюсер выразил уверенность в том, что ведущий вновь будет работать в проекте.





Необходимость «небольшого творческого перерыва» Аксюта объяснил тем, что «Голос» транслируется уже десять лет. Все это время основным ведущим трех версий шоу был Нагиев, поэтому ему «дали отдохнуть».





Сам телеведущий не комментировал, когда закончится его перерыв и вернется ли он в «Голос».





В нынешнем телесезоне «Голос 60+» провела Лариса Гузеева, известная по свадебной передаче «Давай поженимся!». Также СМИ сообщали, что детскую версию проекта будет вести Яна Чурикова, работавшая на «Фабрике звезд».





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