Новая версия оперы-олонхо «Ньургун Боотур» дебютирует в столицах

Российская премьера постановки состоится на знаковых сценах Москвы и Петербурга и станет финальным аккордом празднования 100-летия образования Якутской АССР. Об этом сообщил телеканал «Якутия 24».





Спектакль станет шестой версией «Ньургун Боотура». Ее автором и режиссером-постановщиком выступил Андрей Борисов. В эпической постановке задействованы солисты, хор и симфонический оркестр Якутского театра оперы и балета, артисты Театра Олонхо и хор Филармонии РС (Я).





В настоящее время идет активная подготовка к премьерным показам. Музыканты оттачивают обновленную инструментовку, благодаря которой опера получила новое звучание. Художницы, дизайнеры и бутафоры завершают работу над костюмами, украшениями, элементами декора для 180 артистов, отмечает телеканал.





Оперный спектакль основан на древнем эпосе народа саха — олонхо, который включен в Список нематериального наследия ЮНЕСКО. В центре повествования — подвиг богатыря Ньургуна, спасшего Туйаарыму Куо.





Первая опера была представлена в 1947 году. Либретто к ней написал драматург Суорун Омоллоон (Дмитрий Сивцев) по мотивам сказаний, записанных Платоном Ойунским. Напевы героического эпоса в мелодическую основу внес якутский композитор Марк Жирков, оркестровку создал московский композитор Генрих Литинский. Напевы записаны от известного олонхосута (исполнителя олонхо) Устина Нохсорова.





Премьера новой оперы состоится 2 декабря в Мариинке и 6 декабря в Большом театре.





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