Группа «Кино» презентует новый альбом в Санкт-Петербурге

24 декабря воссоединившийся коллектив выпустит пластинку со всеми студийными записями последнего десятилетия, сообщается на странице проекта во «ВКонтакте».





В этот же день пройдет презентация альбома в петербургском клубе Sound на Севкабеле. Музыканты отметили, что записали сборник по просьбам поклонников. По их словам, в альбоме будут представлены композиции «Кино» в «современном звучании». Список треков опубликуют дополнительно.





Сегодня в группе играют бессменный гитарист «Кино» Юрий Каспарян, а также игравшие с Виктором Цоем в разные периоды басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров. В качестве вокала используется оцифрованный голос погибшего лидера коллектива с оригинальных записей.





Музыканты видят целью нынешнего проекта «Кино» — представить публике то, как должны звучать композиции культовой группы в наше время.





Рок-группа просуществовала десять лет и распалась после гибели Виктора Цоя в 1991 году. Музыканты вновь воссоединились только в 2012-м. Тогда был жив барабанщик Георгий Гурьянов. Следующее воссоединение состоялось в 2020-м по инициативе сына фронтмена Александра Цоя.





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