Вышел трейлер новогодней комедии «Тайный Санта»

Компания «Наше кино» опубликовала ролик по российской кинокартине на своем ютьюб-аккаунте.





В центре истории оказываются юристка Светлана и ее начальник Максим, которые не переносят друг друга, но продолжают работать вместе. В канун Нового года Светлана решает активизироваться в личной жизни и сделать первый шаг в отношениях с коллегой, который ей симпатичен. Она все спланировала: мужчине должен достаться подарок от нее в игре «Тайный Санта». Он получит билет в романтический тур, а она встретит его на месте. Однако вместо желанного гостя в номере Светланы оказывается Максим.





Постановщиком ленты выступил Александр Бабаев, снявший триллер «Ряд 19». В фильме снялись Зоя Бербер, Роман Курицын, Юлия Сулес, Борис Дергачев и др.





Комедия появится в афишах российских кинотеатров 8 декабря.





Фото: кадр из трейлера «Тайного Санты»