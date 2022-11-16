Стали известны лауреаты премии в области музыкального театра «Легенда»

Церемония награждения традиционно прошла вместе с финалом фестиваля музтеатров «Видеть музыку», говорится в пресс-релизе.



«Легенда» — это наш поклон тем, кто посвятил жизнь музыкальному театру. Наша благодарность им. Символ нашей любви и восхищения», — отмечается в сообщении.



В этом сезоне победителями стали народные артисты РФ: солист ГАБТа Владимир Маторин, солистка Свердловского театра музкомедии Галина Петрова, солист объединения «Премьера» (Краснодар) Юрий Дрожняк, основатель и руководитель Театра балета (Петербург) Борис Эйфман.



Почетные знаки «За вклад в развитие музыкального театрального искусства» вручили главреду издания «Балет» Валерии Уральской, руководительнице литдрамчасти Театра музкомедии (Петербург) Марине Годлевской, главреду издательства «Аграф» Алексею Парину.



«Легенда» приобрела статус значимой награды в области музтеатра России. Ранее ею награждались Маквала Касрашвили, Герард Васильев и др.







Фото предоставлено организаторами