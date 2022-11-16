Трейлер российского хоррора «Омут» появился в Сети

Фильм ужасов режиссера Дениса Крючкова расскажет о встрече женщины с последователями культа и само...
Фестиваль приурочен к выставке «К 100-летию образования СССР: Чичерин и советская дипломатия». Пер...
Такие требования студия выдвинула в письме руководству холдинга НМГ. Об этом сообщил информированный...
Трек вошел в трибьют-альбом «Поколение Брат» к 25-летию дилогии Алексея Балабанова. Видео доступно...
Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» под управлением композитора, народного артиста Ро...
Фильм ужасов режиссера Дениса Крючкова расскажет о встрече женщины с последователями культа и само...
Фестиваль приурочен к выставке «К 100-летию образования СССР: Чичерин и советская дипломатия». Пер...
Такие требования студия выдвинула в письме руководству холдинга НМГ. Об этом сообщил информированный...
Трек вошел в трибьют-альбом «Поколение Брат» к 25-летию дилогии Алексея Балабанова. Видео доступно...
Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» под управлением композитора, народного артиста Ро...
19 ноября в Приморской картинной галерее (Владивосток) открывается выставка «Репин. Далекое близко...
Глава Минкультуры РФ представила доклад о развитии инфраструктуры в сфере культуры в 2022 году в д...
16 ноября в Российской национальной библиотеке на ежегодном совещании руководителей федеральных и це...
Министерство культуры РФ совместно с Фондом кино в рамках проекта «Фонд Кинопрокат» запускают прокат...
Композиция, созданная авторами из разных стран, номинирована среди электронных и танцевальных записе...
Государственный ансамбль «Алан» в Северной Осетии впервые провел сольный концерт, собранные средства...
Второй сезон музыкального проекта стартует на «России 1» в конце текущей недели, сообщает «СтарХит...
Японское подразделение Cartoon Network (входит в WBD) представило свою версию знаменитого американ...
Академия звукозаписи США опубликовала на сайте премии список претендентов 65-го сезона. ...
Полнометражный фильм является частью сериала-антологии «Я существую» (I am) режиссера Доминика Сэв...
Сериал расскажет о серии убийств доносчиков, сдавших властям участников восстания 1825 года, сообщ...
Британский актер прокомментировал Variety возможность исполнения роли Волан-де-Морта в новых фильмах...
17 ноября в кинотеатрах страны состоится премьера фильма Nocebo ирландского режиссера Лоркана Фин...
В Приволжском федеральном округе стартовал Конкурс на лучшие видеосюжеты в рамках межрегионального...
Компания занялась разработкой триквела молодежной комедии 2000-х годов, сообщил со ссылкой на исто...
16.11.2022