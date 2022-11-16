Трейлер российского хоррора «Омут» появился в Сети

Фильм ужасов режиссера Дениса Крючкова расскажет о встрече женщины с последователями культа и самой собой. Ролик по ленте опубликован на ютьюбе «Киноафиши».





Главная героиня Люба хочет уйти от мужа, который унижает и мучает ее, но пока она не находит сил. В поисках поддержки она отправляется с подругами в глухую деревню, где мужчины и женщины проводят странные ритуалы. Так последователи некоего культа заставляют женщин посмотреть в глаза собственному страху. Для Любы самым ужасным оказывается встреча с самой собой.





Ключевую роль исполнила Алена Митрошина. Остальные партии разыграли Вольфганг Черни, Вячеслав Чепурченко, Екатерина Соломатина и др. За сценарий и продюсирование ленты отвечала Ольга Лоянич.





Релиз хоррор-триллера назначен на 1 декабря.



