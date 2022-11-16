Баста выпустил клип на кавер-версию «Вечно молодого» из «Брата 2»

Трек вошел в трибьют-альбом «Поколение Брат» к 25-летию дилогии Алексея Балабанова. Видео доступно на ютьюб-канале Gazgolder.





Рэпер Василий Вакуленко исполнил свою версию песни «Вечно молодой» группы «Смысловые галлюцинации», которая звучит в фильме «Брат 2».





Оригинальная композиция вышла в 2020 году в составе четвертой студийной пластинки екатеринбургской рок-группы «3000». С нее началась всероссийская популярность «Смысловых галлюцинаций».





Всего в трибьют вошли 11 треков, включая интро от Ольги Бодровой и Петра Балабанова. Среди исполнителей — Zoloto (Владимир Золотухин), Feduk, дуэт певицы Anikv и рэпера Saluki, группы «ЛАУД», «Казускома» и Shortparis, рэперы GONE.Fludd, Lovv66 и SEEMEE.





Они спели каверы на хиты Nautilus Pompilius, «АукцЫона», «Маши и медведей», «Би-2» и группы «Танцы минус». Креативными продюсерами проекта стали Павел Осовцев и Сергей Ильин.



