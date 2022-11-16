Поклонники американской певицы Тейлор Свифт обвалили сайты по продаже билетов на ее тур

Билеты на 52-дневный тур артистки пользуются «исторически беспрецедентным спросом», отмечает «Культуромания». Они были выставлены по цене от 49 до 449 долларов.





Ранее стало известно, что Свифт установила новый рекорд — в прошлый раз он был на Spotify, теперь в чарте Billboard Hot 100. Она стала первым в истории чарта музыкантом, которому удалось занять всю первую десятку за один раз.





Все строчки заняли песни из ее последнего альбома Midnights. На первом месте расположился Anti-Hero (клип посмотрели на ютьюбе уже более 44 млн раз), следующие два — Lavender Haze и Maroon.





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