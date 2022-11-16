В Музеях Московского Кремля пройдет VII музыкальный фестиваль «Посольские дары» ЧИЧЕРИНфест

Программа фестиваля состоит из трех концертов, на которых прозвучат произведения любимых композиторов первого наркома по иностранным делам Г.В. Чичерина, музыка русского авангарда и сочинения композиторов новой волны, вдохновленных моцартовским духом.





18 ноября в исполнении ансамбля солистов «Студия новой музыки» прозвучат произведения Дмитрия Шостаковича, Александра Мосолова, Артура Лурье и Игоря Стравинского.





23 ноября слушатели познакомятся с любимой музыкой Г.В. Чичерина. Гости услышат Патетическую сонату и сонату № 17 Людвига ван Бетховена, а также фортепианный цикл «Времена года» Петра Ильича Чайковского. Произведения исполнит Дмитрий Маслеев — триумфатор XV Международного конкурса имени Чайковского.





30 ноября фестиваль завершит концерт «Моцарт — предвкушение будущего», где будут представлены сочинения выдающихся композиторов-авангардистов XX века Альфреда Шнитке и Арво Пярта, а также произведения современных отечественных и зарубежных композиторов.





Фото: Минкультуры РФ