В Музеях Московского Кремля пройдет VII музыкальный фестиваль «Посольские дары» ЧИЧЕРИНфест

16.11.2022
Фестиваль приурочен к выставке «К 100-летию образования СССР: Чичерин и советская дипломатия». Первый нарком по иностранным делам Георгий Васильевич Чичерин был не только выдающимся дипломатом, но и страстным ценителем музыки.
Программа фестиваля состоит из трех концертов, на которых прозвучат произведения любимых композиторов первого наркома по иностранным делам Г.В. Чичерина, музыка русского авангарда и сочинения композиторов новой волны, вдохновленных моцартовским духом.
18 ноября в исполнении ансамбля солистов «Студия новой музыки» прозвучат произведения Дмитрия Шостаковича, Александра Мосолова, Артура Лурье и Игоря Стравинского.
23 ноября слушатели познакомятся с любимой музыкой Г.В. Чичерина. Гости услышат Патетическую сонату и сонату № 17 Людвига ван Бетховена, а также фортепианный цикл «Времена года» Петра Ильича Чайковского. Произведения исполнит Дмитрий Маслеев — триумфатор XV Международного конкурса имени Чайковского.
30 ноября фестиваль завершит концерт «Моцарт — предвкушение будущего», где будут представлены сочинения выдающихся композиторов-авангардистов XX века Альфреда Шнитке и Арво Пярта, а также произведения современных отечественных и зарубежных композиторов.
Фото: Минкультуры РФ