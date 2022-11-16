В Приморской картинной галерее начинает работать выставка «Репин. Далекое близкое»

Впервые во Владивостоке столь масштабно будет представлено творческое наследие выдающегося русского живописца Ильи Репина. В экспозицию войдет более восьмидесяти произведений живописи и графики из музеев России и Белоруссии, а также архивные документы и мемориальные вещи художника.





Тридцать четыре картины из собрания Русского музея уже прибыли в Приморскую картинную галерею. Среди них — картина «Венчание Николая II и великой княжны Александры Федоровны», портреты Сергея Витте, Владимира Стасова, «Автопортрет», а также эскизы к картинам «Бурлаки на Волге», «А.С. Пушкин на акте в Лицее 8 января 1815 года» и «Воскрешение дочери Иаира».





Выставочный проект «Репин. Далекое близкое» организован Приморской государственной картинной галереей при поддержке правительства Приморского края и Министерства культуры и архивного дела Приморского края в рамках реализации национального проекта «Культура».





Фото: Минкультуры РФ