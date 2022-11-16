Госансамбль Северной Осетии провел концерт в поддержку мобилизованных

Глава Минкультуры РФ представила доклад о развитии инфраструктуры в сфере культуры в 2022 году в д...
16 ноября в Российской национальной библиотеке на ежегодном совещании руководителей федеральных и це...
Министерство культуры РФ совместно с Фондом кино в рамках проекта «Фонд Кинопрокат» запускают прокат...
Композиция, созданная авторами из разных стран, номинирована среди электронных и танцевальных записе...
Государственный ансамбль «Алан» в Северной Осетии впервые провел сольный концерт, собранные средства...
Глава Минкультуры РФ представила доклад о развитии инфраструктуры в сфере культуры в 2022 году в д...
16 ноября в Российской национальной библиотеке на ежегодном совещании руководителей федеральных и це...
Министерство культуры РФ совместно с Фондом кино в рамках проекта «Фонд Кинопрокат» запускают прокат...
Композиция, созданная авторами из разных стран, номинирована среди электронных и танцевальных записе...
Государственный ансамбль «Алан» в Северной Осетии впервые провел сольный концерт, собранные средства...
Второй сезон музыкального проекта стартует на «России 1» в конце текущей недели, сообщает «СтарХит...
Японское подразделение Cartoon Network (входит в WBD) представило свою версию знаменитого американ...
Академия звукозаписи США опубликовала на сайте премии список претендентов 65-го сезона. ...
Полнометражный фильм является частью сериала-антологии «Я существую» (I am) режиссера Доминика Сэв...
Сериал расскажет о серии убийств доносчиков, сдавших властям участников восстания 1825 года, сообщ...
Британский актер прокомментировал Variety возможность исполнения роли Волан-де-Морта в новых фильмах...
17 ноября в кинотеатрах страны состоится премьера фильма Nocebo ирландского режиссера Лоркана Фин...
В Приволжском федеральном округе стартовал Конкурс на лучшие видеосюжеты в рамках межрегионального...
Компания занялась разработкой триквела молодежной комедии 2000-х годов, сообщил со ссылкой на исто...
15 ноября в Луганском академическом русском драматическом театре имени Павла Луспекаева представил...
Награждение лауреатов состоится в начале следующего года, сообщается на сайте музыкального конкурс...
С 8 по 12 ноября в московском Театре мимики и жеста в пятый раз проходил ежегодный Международный фес...
Работа веб-сайта по продаже билетов Live Nation Ticketmaster была нарушена из-за наплыва поклонников...
Ролик по последней части танцевальной трилогии появился на официальном ютьюбе студии Warner Bros. ...
Warner Bros. Discovery хочет снять фильм по пьесе Джоан Роулинг, рассказал в колонке на Puck голливу...
16.11.2022