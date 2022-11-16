Госансамбль Северной Осетии провел концерт в поддержку мобилизованных

16.11.2022

Госансамбль Северной Осетии провел концерт в поддержку мобилизованных

Государственный ансамбль «Алан» в Северной Осетии впервые провел сольный концерт, собранные средства от которого пойдут на помощь мобилизованным. Об этом сообщил ТАСС художественный руководитель ансамбля Зелимхан Козаев.

«Мы считаем это своим долгом и таким образом будем оказывать поддержку ребятам на передовой», — сказал Козаев.

По его словам, на концерте были представлены лучшие хореографические номера ансамбля, как национальные осетинские, так и танцы разных народов.

Ранее ансамбль «Алан» принял участие в фестивале народов юга России в Грозном. За 84 года работы «Алан» стал визитной карточкой региона. 

Фото: пресс-служба ансамбля