За Grammy поборется трек David Guetta, Биби Рексы и Тимофея Резникова

Министерство культуры РФ совместно с Фондом кино в рамках проекта «Фонд Кинопрокат» запускают прок...
Композиция, созданная авторами из разных стран, номинирована среди электронных и танцевальных записе...
Второй сезон музыкального проекта стартует на «России 1» в конце текущей недели, сообщает «СтарХит...
Японское подразделение Cartoon Network (входит в WBD) представило свою версию знаменитого американ...
Академия звукозаписи США опубликовала на сайте премии список претендентов 65-го сезона. ...
Министерство культуры РФ совместно с Фондом кино в рамках проекта «Фонд Кинопрокат» запускают прок...
Композиция, созданная авторами из разных стран, номинирована среди электронных и танцевальных записе...
Второй сезон музыкального проекта стартует на «России 1» в конце текущей недели, сообщает «СтарХит...
Японское подразделение Cartoon Network (входит в WBD) представило свою версию знаменитого американ...
Академия звукозаписи США опубликовала на сайте премии список претендентов 65-го сезона. ...
Полнометражный фильм является частью сериала-антологии «Я существую» (I am) режиссера Доминика Сэв...
Сериал расскажет о серии убийств доносчиков, сдавших властям участников восстания 1825 года, сообщ...
Британский актер прокомментировал Variety возможность исполнения роли Волан-де-Морта в новых фильмах...
17 ноября в кинотеатрах страны состоится премьера фильма Nocebo ирландского режиссера Лоркана Фин...
В Приволжском федеральном округе стартовал Конкурс на лучшие видеосюжеты в рамках межрегионального...
Компания занялась разработкой триквела молодежной комедии 2000-х годов, сообщил со ссылкой на исто...
Награждение лауреатов состоится в начале следующего года, сообщается на сайте музыкального конкурс...
С 8 по 12 ноября в московском Театре мимики и жеста в пятый раз проходил ежегодный Международный фес...
Ролик по последней части танцевальной трилогии появился на официальном ютьюбе студии Warner Bros. ...
Warner Bros. Discovery хочет снять фильм по пьесе Джоан Роулинг, рассказал в колонке на Puck голливу...
Стало известно время и место работы традиционного праздничного мероприятия Северной столицы. Об эт...
Ролик по продолжению «Кота в сапогах» появился на официальном ютьюб-канале Universal Pictures. ...
Решение об увольнении с поста главного режиссера он принял в связи с тем, что находится в Париже и...
Награждение лауреатов транслировалось на порталах «Смотрим», «Культура.РФ» и др. 15 ноября, сообщила...
Лауреатов и спецпризеров 16-го международного смотра наградили на церемонии в Доме русского зарубе...
16.11.2022