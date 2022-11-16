За Grammy поборется трек David Guetta, Биби Рексы и Тимофея Резникова

Композиция, созданная авторами из разных стран, номинирована среди электронных и танцевальных записей, указывается на сайте премии.





I’m Good (Blue) исполнили французский диджей, продюсер Дэвид Гетта и американская певица Биби Рекса. Музыкальным продюсером выступил выходец из РФ Тимофей Резников. Авторы выпустили трек недавно, а записали несколько лет назад. В его основе — сэмпл из известной композиции Blue (Da Ba Dee) итальянского трио Eiffel 65.





Резников прокомментировал в соцсетях номинацию I’m Good на музыкальную премию: «Горжусь быть частью этой работы» (цитата по РИА Новости).





Композитор, продюсер и саунд-дизайнер начинал карьеру в РФ, затем получил образование в Бельгии. Первый успех к нему пришел после публикации треков в Сети.





Лауреаты «Грэмми-2023» станут известны 5 февраля.





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