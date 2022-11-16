За Grammy поборется трек David Guetta, Биби Рексы и Тимофея Резникова

16.11.2022

За Grammy поборется трек David Guetta, Биби Рексы и Тимофея Резникова
Композиция, созданная авторами из разных стран, номинирована среди электронных и танцевальных записей, указывается на сайте премии.

I’m Good (Blue) исполнили французский диджей, продюсер Дэвид Гетта и американская певица Биби Рекса. Музыкальным продюсером выступил выходец из РФ Тимофей Резников. Авторы выпустили трек недавно, а записали несколько лет назад. В его основе — сэмпл из известной композиции Blue (Da Ba Dee) итальянского трио Eiffel 65. 

Резников прокомментировал в соцсетях номинацию I’m Good на музыкальную премию: «Горжусь быть частью этой работы» (цитата по РИА Новости).

Композитор, продюсер и саунд-дизайнер начинал карьеру в РФ, затем получил образование в Бельгии. Первый успех к нему пришел после публикации треков в Сети. 

Лауреаты «Грэмми-2023» станут известны 5 февраля. 

Фото: Pixabay