Впервые на «Грэмми» отдельно номинировали саундтреки к играм

Академия звукозаписи США опубликовала на сайте премии список претендентов 65-го сезона.





Новинкой Grammy стало появление категории «Лучший саундтрек к видеоигре». В ней значатся пятеро претендентов: Ричард Джейс, создавший музыку к «Стражам Галактики»; Кристофер Тин (Old World); Остин Уинтори, автор треков к шутеру на выживание по вселенной Чужого Aliens: Fireteam Elite; Бэар Маккрири (Call of Duty: Vanguard) и Стефани Иконому (Assassin’s Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok).





Лидером по числу номинаций в этом году оказалась Бейонсе — ее выдвинули на премию в девяти категориях. Немного уступили королеве R’n’B рэпер Кендрик Ламар и британская соул-певица, композитор и автор песен Адель.





В очередном сезоне музыкальной премии наградят победителей в 91 категории. Кто станет обладателем статуэтки, можно узнать 5 февраля.





Фото: Pixabay