Впервые на «Грэмми» отдельно номинировали саундтреки к играм

Академия звукозаписи США опубликовала на сайте премии список претендентов 65-го сезона. ...
Полнометражный фильм является частью сериала-антологии «Я существую» (I am) режиссера Доминика Сэв...
Сериал расскажет о серии убийств доносчиков, сдавших властям участников восстания 1825 года, сообщ...
Британский актер прокомментировал Variety возможность исполнения роли Волан-де-Морта в новых фильм...
17 ноября в кинотеатрах страны состоится премьера фильма Nocebo ирландского режиссера Лоркана Фин...
Академия звукозаписи США опубликовала на сайте премии список претендентов 65-го сезона. ...
Полнометражный фильм является частью сериала-антологии «Я существую» (I am) режиссера Доминика Сэв...
Сериал расскажет о серии убийств доносчиков, сдавших властям участников восстания 1825 года, сообщ...
Британский актер прокомментировал Variety возможность исполнения роли Волан-де-Морта в новых фильм...
17 ноября в кинотеатрах страны состоится премьера фильма Nocebo ирландского режиссера Лоркана Фин...
В Приволжском федеральном округе стартовал Конкурс на лучшие видеосюжеты в рамках межрегионального...
Компания занялась разработкой триквела молодежной комедии 2000-х годов, сообщил со ссылкой на исто...
Награждение лауреатов состоится в начале следующего года, сообщается на сайте музыкального конкурс...
С 8 по 12 ноября в московском Театре мимики и жеста в пятый раз проходил ежегодный Международный фес...
Ролик по последней части танцевальной трилогии появился на официальном ютьюбе студии Warner Bros. ...
Warner Bros. Discovery хочет снять фильм по пьесе Джоан Роулинг, рассказал в колонке на Puck голливу...
Стало известно время и место работы традиционного праздничного мероприятия Северной столицы. Об эт...
Ролик по продолжению «Кота в сапогах» появился на официальном ютьюб-канале Universal Pictures. ...
Решение об увольнении с поста главного режиссера он принял в связи с тем, что находится в Париже и...
Награждение лауреатов транслировалось на порталах «Смотрим», «Культура.РФ» и др. 15 ноября, сообщила...
Лауреатов и спецпризеров 16-го международного смотра наградили на церемонии в Доме русского зарубе...
Австрийский союз музеев отреагировал на обливание картины «Смерть и жизнь» в Музее Леопольда в Вен...
Студия-разработчик Striking Distance показала в соцсетях первые кадры с новым персонажем в исполне...
В планах музыкантов значится концерт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в следующем году, сообщил Ster...
19 ноября в Приморской картинной галерее стартует выставка работ автора «Далекое близкое», сообщил...
16.11.2022