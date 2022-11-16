Вышел трейлер первой совместной ленты Кейт Уинслет и ее дочери «Я — Рут»

Полнометражный фильм является частью сериала-антологии «Я существую» (I am) режиссера Доминика Сэвиджа. Ролик доступен на ютьюбе Channel 4.





Сценарий проекта разработали Сэвидж и Уинслет. Он посвящен ментальным проблемам, с которыми сталкиваются современные подростки и молодые взрослые. Зрители смогут проследить, как отношения матери и дочери становятся все более тяжелыми.





Рут (Уинслет) замечает изменения в поведении и состоянии дочери Фрейи (Миа Триплтон), которая все сильнее замыкается в себе, отдаляется, периодически эмоционально взрывается.





Дата премьера пока не уточняется.





Драматическая антология I am дебютировала в 2019 году. Каждый эпизод представляет полнометражную картину с историями женщин.



