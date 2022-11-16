Рэйф Файнс заявил о готовности вернуться к роли Того-Кого-Нельзя-Называть

Британский актер прокомментировал Variety возможность исполнения роли Волан-де-Морта в новых фильмах по франшизе «Гарри Поттер».





«Никаких сомнений», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента американского издания на премьере нового фильма с его участием «Меню» в Нью-Йорке.





Ранее глава WB Discovery Дэвид Заслав сообщил о намерении возобновить сотрудничество с Джоан Роулинг и расширить кинофраншизу «Гарри Поттер». Инсайдеры уточняли, что компания хочет экранизировать пьесу «Проклятое дитя». Также они отмечали наличие проблем для реализации этого плана, главной из которых назвали нежелание звезд оригинальной серии сотрудничать с писательницей.





Впервые Рэйф Файнс сыграл темного мага в «Кубке огня» (2005). В финале основного цикла его персонаж погибает от собственного заклятия, распавшись на частицы. В серии приквелов и спин-оффов «Фантастические твари» герой не фигурирует.





В ближайшее время исполнителя роли Волан-де-Морта можно увидеть в комедии ужасов «Меню», где он сыграл шеф-повара с особым подходом к созданию блюд. В главных ролях снялись Аня Тейлор-Джой и Николас Холт. Лента дебютирует в кинотеатрах 17 ноября.





Фото: кадр из фильма