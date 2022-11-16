Триллер «Дурной глаз» с Евой Грин выходит в российский прокат

16.11.2022

Триллер «Дурной глаз» с Евой Грин выходит в российский прокат
17 ноября в кинотеатрах страны состоится премьера фильма Nocebo ирландского режиссера Лоркана Финнегана, отмеченного наградой Каннского кинофестиваля. 

Дизайнер одежды Кристин (Грин) готовится к важному для ее карьеры показу. При этом после пережитой трагеии ее мучают ночные кошмары, дрожжь в руках, боли, лишая женщину сил и радости жизни. Однажды на пороге ее дома появляется знахарка, которая знает о семье Кристин и ее проблемах. Она помогает избавиться от боли, видений и подавленности, но эффект оказывается временным. Со временем семья перестает узнавать Кристин и замечает, что в их доме кто-то обитает. 

Вместе с Евой Грин актерский ансамбль составили филиппинская актриса Чай Фонасье, Марк Стронг, Билли Гадсдон и Кэти Бэлтон. За сценарий триллера отвечали 
Ара Чоудхури и Гаррет Шэнли.


Фото: кадр из Nocebo