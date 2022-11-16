Конкурс видеосюжетов по проекту победителя Детского культурного форума стартовал в Приволжье

В Приволжском федеральном округе стартовал Конкурс на лучшие видеосюжеты в рамках межрегионального проекта «100 вещей, которые нужно сделать в Приволжье», который выиграл господдержку на Детском культурном форуме в августе.

Автор проекта, 16-летний Арсений Гайнуллин из Республики Башкортостан, принял участие в Открытом диалоге с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой на Детском культурном форуме, который впервые проходил с 25 по 27 августа 2022 года. Из 7 работ-финалистов министр культуры выбрала проект школьника из Уфы.

Конкурс на лучшие видеосюжеты призван познакомить с этнической культурой, ее самобытностью и уникальностью. Задачей конкурса станет формирование у детей и подростков чувства гордости за свою страну, развитие интереса к внутреннему туризму, формирование желания путешествовать по России.

Авторам видеосюжетов предлагается убедить зрителей отправиться в путешествие по его малой родине, увидеть ту или иную достопримечательность в своем регионе. Принять участие в конкурсе могут дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет включительно. Состав жюри формируется из числа активных ребят из субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа.

Конкурс проводится в два тура. Региональный этап до 25 ноября 2022 года проводят органы исполнительной власти в сфере культуры субъектов Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. В декабре 2022 года в Республике Башкортостан пройдет межрегиональный (финальный) тур. По итогам будут определены победители в разных номинациях. Результаты будут опубликованы на сайте Министерства культуры Республики Башкортостан https://culture.bashkortostan.ru. Награждение победителей состоится в июне 2023 года в городе Уфе.

Организаторами конкурса выступили Министерство культуры Российской Федерации, Российский фонд культуры, Министерство культуры Республики Башкортостан и Республиканский учебно-методический центр по образованию Министерства культуры Республики Башкортостан.

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