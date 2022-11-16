Подведены итоги театрального фестиваля «Территория жеста»

16.11.2022
В Москве завершился V Международный фестиваль театрального искусства «Территория жеста», организатором которого традиционно выступил Театр мимики и жеста при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
В этом году по решению Оргкомитета фестиваля во главе с директором Театра мимики и жеста Олегом Фоминым в программе были представлены исключительно театральные постановки различных жанров — драматические, музыкальные, пластические.
«Территория жеста» собрала 17 коллективов из разных регионов России, а также из Армении, Беларуси, Узбекистана, в общей сложности — более 170 участников. Авторитетное жюри во главе с народной артисткой России Еленой Шаниной провело большую работу, отсматривая представленные на конкурс сценические работы. 12 ноября на торжественной церемонии закрытия фестиваля были объявлены итоги.
Так, например, специальный приз жюри «За оригинальность творческого замысла и воплощения» получил спектакль «Катушка» (режиссер Иван Молодов), представленный барнаульским коллективом «Общение на языке искусства», а спецприз оргкомитета фестиваля достался постановке «О любви и не только» (режиссер Евгений Волобоев) Молодежного театра-студии РДК имени Н.Ф. Шарко из Минска.
Лучшим дебютом фестиваля была признана постановка «Загадай желание» (режиссер Юлия Ельмина) коллектива «Ассорти» Тверского регионального отделения Всероссийского общества глухих.
Фото: Pixabay