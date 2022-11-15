В пространстве арт-платформы Cube.Moscow начнут работать 15 новых выставок

15.11.2022

В пространстве арт-платформы Cube.Moscow начнут работать 15 новых выставок

Около 15 новых выставок откроется 19 ноября в пространстве арт-платформы Cube.Moscow. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

В пресс-службе уточнили, что также откроется первая ежегодная Рождественская ярмарка современного искусства Ice Cube Art Show. Она призвана преодолеть расстояние между художниками и коллекционерами и расширить аудиторию искусства, демонстрируя срез доступных произведений современных авторов. 

Ранее стало известно, что в ноябре в выставочном пространстве Cube.Moscow пройдут бесплатные паблик-токи с художницей Катериной Lime Blossom и Викой Михопулу, экскурсия по выставке «Мелочи и Курьезы» и лекция «Леонид Пурыгин. Самопровозглашенный гений». 

Фото: Pixabay