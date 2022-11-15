Дипфейки Булгакова и Ахматовой станут ведущими презентации книжных новинок «Эксмо»

Ролик по последней части танцевальной трилогии появился на официальном ютьюбе студии Warner Bros. ...
Warner Bros. Discovery хочет снять фильм по пьесе Джоан Роулинг, рассказал в колонке на Puck голливу...
Стало известно время и место работы традиционного праздничного мероприятия Северной столицы. Об эт...
Ролик по продолжению «Кота в сапогах» появился на официальном ютьюб-канале Universal Pictures. ...
Решение об увольнении с поста главного режиссера он принял в связи с тем, что находится в Париже и...
Ролик по последней части танцевальной трилогии появился на официальном ютьюбе студии Warner Bros. ...
Warner Bros. Discovery хочет снять фильм по пьесе Джоан Роулинг, рассказал в колонке на Puck голливу...
Стало известно время и место работы традиционного праздничного мероприятия Северной столицы. Об эт...
Ролик по продолжению «Кота в сапогах» появился на официальном ютьюб-канале Universal Pictures. ...
Решение об увольнении с поста главного режиссера он принял в связи с тем, что находится в Париже и...
Награждение лауреатов транслировалось на порталах «Смотрим», «Культура.РФ» и др. 15 ноября, сообщила...
Лауреатов и спецпризеров 16-го международного смотра наградили на церемонии в Доме русского зарубе...
Австрийский союз музеев отреагировал на обливание картины «Смерть и жизнь» в Музее Леопольда в Вен...
Студия-разработчик Striking Distance показала в соцсетях первые кадры с новым персонажем в исполне...
В планах музыкантов значится концерт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в следующем году, сообщил Ster...
19 ноября в Приморской картинной галерее стартует выставка работ автора «Далекое близкое», сообщил...
Новостями о разработке фильма по культовой видеоигре о падении города-утопии Восторг постановщик под...
Знаменитые кинокартины покажет телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция», передает ТАСС. ...
Певица приняла участие в съемках фильма «СамоИрония судьбы!», сообщил портал E1.RU со ссылкой на п...
Киностудия Searchlight опубликовала на своем YouTube-канале ролик по драме обладателя «Оскара» Сэм...
Около 15 новых выставок откроется 19 ноября в пространстве арт-платформы Cube.Moscow. Об этом сообщи...
Стриминг вернулся к разработке фильмов по фэнтези-циклу Клайва С. Льюиса, сообщил портал What’s on...
Издательство «Эксмо» 24 ноября впервые представит литературные новинки в формате шоу ...
Британская актриса Эмили Блант в беседе The Telegraph высказалась о тренде на изображение сильных ...
Инструмент приобрел участник аукциона Julien’s, прошедшего в Hard Rock Cafe в Нью-Йорке. Об этом соо...
15.11.2022