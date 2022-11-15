Дипфейки Булгакова и Ахматовой станут ведущими презентации книжных новинок «Эксмо»

15.11.2022

Дипфейки Булгакова и Ахматовой станут ведущими презентации книжных новинок «Эксмо»

Издательство «Эксмо» 24 ноября впервые представит литературные новинки в формате шоу с использованием технологии дипфейк. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Эксмо».

Ведущими презентации станут дипфейки классиков русской и зарубежной литературы Михаила Булгакова, Анны Ахматовой и Эдгара Алана По. 

Дипфейк (deepfake) — методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте, в частности, позволяющая реалистично заменять лица актеров образами других людей при помощи нейросети. 

«Издатели активно используют большие данные, искусственный интеллект и нейросети в своей деятельности. Благодаря им мы многое узнаем о читательской аудитории, ее интересах. А такие технологии, как дипфейк, помогают ярко и нестандартно рассказывать о новинках», — цитирует пресс-служба генерального директора издательства «Эксмо» Евгения Капьева.

Фото: Pixabay