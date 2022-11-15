Президент России Путин весной проведет заседание Совета по культуре

15.11.2022
Президент России Владимир Путин может в начале весны 2023 года провести заседание Совета по культуре. Об этом сообщил ТАСС советник главы государства по вопросам культуры и искусства, заслуженный работник культуры РФ Владимир Толстой.
Тема, по его словам, будет определена ближе к дате проведения.
Ранее состоялось заседание комиссии Госсовета по направлению «Культура». В заседании приняли участие заместитель министра культуры Надежда Преподобная, губернатор Рязанской области Павел Малков, заместители руководителей субъектов Российской Федерации, курирующие вопросы культуры, а также представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и культурного сообщества.
Темой обсуждения стали вопросы сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории России, поддержки и развития добровольчества в сфере культуры, а также фестивального движения детских духовых творческих коллективов в России, что особенно актуально в Год культурного наследия народов России: изучение, сохранение и популяризация исторического культурного наследия играет огромную роль в формировании духовных ценностей, особенно среди детей и молодежи.
Фото: сайт Кремля