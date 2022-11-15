Инсайдер сообщил о планах экранизации пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя»

15.11.2022
Warner Bros. Discovery хочет снять фильм по пьесе Джоан Роулинг, рассказал в колонке на Puck голливудский журналист Мэттью Беллони.
По его словам, глава объединенной компании WВD Дэвид Заслав имеет несколько преград на пути к реализации желаемого. Основная проблема — неготовность исполнителей главных ролей в оригинальной франшизе сотрудничать с писательницей из-за ее неоднозначных высказываний. При этом Заслав нуждается в «сложном и наполовину отмененном таланте» больше, чем Роулинг нуждается в нем, отметил Беллони.
По словам его собеседников в компании, они уже неоднократно наблюдали стремление руководства студии развивать франшизы вообще и «Гарри Поттера» в частности. Беллони полагает, что со времен покупки прав на экранизацию книжного цикла самой важной работой в компании стало «управление Роулинг и ее вселенной» наряду с курированием проектов DC.
Ранее Заслав сообщал о намерении развивать поттериану, в том числе через возобновление сотрудничества с Роулинг.
Фото: кадр из Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1