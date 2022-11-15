Главная Рождественская ярмарка Петербурга заработает 17 декабря

15.11.2022
Стало известно время и место работы традиционного праздничного мероприятия Северной столицы. Об этом сообщила «Фонтанка».
Работа ярмарки к Новому году и Рождеству продлится с 17 декабря по 9 января. Ее основной площадкой станет Манежная площадь и участки прилегающих улиц, где установят более 30 торговых домиков и фуд-зону.
Оформление основного места проведения повторит тему предыдущих лет в духе «Щелкунчика и Мышиного короля». В этом году посетители смогут наблюдать за развитием сказки, которое будет включать и битву с главным антагонистом.
Дополнительным площадками ярмарки станут Певческий мост близ Эрмитажа и Конюшенная площадь рядом со Спасом на Крови. На Дворцовой установят елку и проведут мероприятия, но торговые палатки на площади работать не будут.
Ранее сообщалось, что петербургские власти отказались от новогодних мероприятий, чтобы направить сэкономленные средства на поддержку мобилизованных горожан. Отмечалось, что улицы Петербурга не лишат праздничного убранства.
Фото: Pixabay