Юрий Бутусов покинул Театр Вахтангова по собственному желанию

15.11.2022

Юрий Бутусов покинул Театр Вахтангова по собственному желанию
Решение об увольнении с поста главного режиссера он принял в связи с тем, что находится в Париже и не может работать в Москве, сообщил «Интерфаксу» директор театра Кирилл Крок.

Руководитель учреждения получил заявление режиссера об увольнении в связи с невозможностью продолжить работу в ближайшее время. Инициатива поступила от Бутусова, театр не расторгал с ним контракт, подчеркнул Крок. Ранее СМИ писали, что договор разорвало столичное учреждение.

Бутусов занимал пост главрежа с 2018 года. До этого он был худрком в Театре им. Ленсовета в Петербурге. Кто займет его место, пока не уточнялось.

Весной Театр Евгения Вахтангова покинул художественный руководитель Римас Туминас, который проработал в нем 15 лет.

Фото: A.Savin. FAL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77505252