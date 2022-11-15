Стали известны победители международной премии «Культура онлайн»-2022

15.11.2022
Награждение лауреатов транслировалось на порталах «Смотрим», «Культура.РФ» и др. 15 ноября, сообщила пресс-служба Российского фонда культуры.
Гендиректор РФК Елена Головнина напомнила, что первая премия прошла во время пандемии, когда резко актуализировалась необходимость работы в дистанционном формате. Сегодня онлайн-проекты по-прежнему остаются востребованными «у творцов, культурных учреждений и аудитории», подчеркнула она.
Трио победителей среди онлайн-проектов составили «Ночь музеев ВКонтакте 2022» (одноименная соцсеть), «Десант доступности» (Ассоциация создателей инклюзивных медиапроектов «Жизнь в темноте»), TeenArtAwards (Фонд поддержки и развития современного искусства art.coordinate).
Лучшим просветительским проектом признали подкаст «Двенадцать друзей Юнга» (ТАСС), лучшей коллаборацией — фестиваль «Эстафета доброты — 2021» к Международному дню инвалидов (Санкт-Петербургская библиотека для слепых и слабовидящих).
Среди SMM-кампаний отметили проект «Вселенная Михаила Врубеля» (Русский музей), среди онлайн-трансляций — фестиваль Ural Music Night (Ассоциация музыкантов Урала), среди IT-решений — «Янтарную комнату. VR-версия» (ГМЗ «Царское Село»).
Победителем в категории «Культурная геймификация» стал «Книжный ренессанс «Выставка 360» (Донская библиотека). Спецприз жюри «За преданность культуре» вручили проекту «Классика и современность. Донецкий республиканский художественный музей и современные художники», а приз РФК — медиапроекту «МультиЗнания» («Мультограм»).
Премия организована Российским фондом культуры и проводится третий год подряд с целью поощрения людей, создающих культурные онлайн-проекты с применением IT, что вносит вклад в развитие отрасли и общества в целом. В этом году на конкурс подали 319 заявок из 53 регионов РФ, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Швейцарии.
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