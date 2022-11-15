Кинофестиваль «Русское зарубежье — 2022» подвел итоги

15.11.2022
Лауреатов и спецпризеров 16-го международного смотра наградили на церемонии в Доме русского зарубежья им. Солженицына в Москве, сообщили организаторы.
Председатель жюри документального конкурса Сергей Дебижев подчеркнул, что фестиваль представил сильную программу, особенно подчеркнув «осмысленную документалистику с очень глубокими темами». По его словам, это говорит о возвращении жанра «в аналитическое и художественное русло».
Главный приз достался режиссерам-документалистам Чавдару Георгиеву за «Голубоглазого японца» и Игорю Холодкову за ленту «Мой дед цыган Шапиро». Первый фильм представляет историю Виктора Старухина, который после революции 1917 года вместе с родителями эмигрировал сначала в Китай, затем в Японию. Он стал одним из лучших бейсболистов ХХ века, поставившим многочисленные рекорды, часть из которых до сих пор не побита. Во втором проекте Андрей Райкин рассказывает о жизни своего деда — революционного романтика, дипломата, политзэка и кинематографиста Михаила Шапрова (Шапиро).
Спецпризами также отметили Дарию да Консейсао (Вlack to USSR), Андрея Кончаловского («Дорогие товарищи!») и Андрея Вязигина («Эрнест Бо. Император русской парфюмерии»).
Фото предоставлено организаторами проекта