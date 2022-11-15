Старкиллер предстанет в образе антагониста в хорроре The Callisto Protocol

В планах музыкантов значится концерт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в следующем году, сообщил Ster...
19 ноября в Приморской картинной галерее стартует выставка работ автора «Далекое близкое», сообщил...
Новостями о разработке фильма по культовой видеоигре о падении города-утопии Восторг постановщик под...
Знаменитые кинокартины покажет телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция», передает ТАСС. ...
Певица приняла участие в съемках фильма «СамоИрония судьбы!», сообщил портал E1.RU со ссылкой на п...
Студия-разработчик Striking Distance показала в соцсетях первые кадры с новым персонажем в исполне...
В планах музыкантов значится концерт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в следующем году, сообщил Ster...
19 ноября в Приморской картинной галерее стартует выставка работ автора «Далекое близкое», сообщил...
Новостями о разработке фильма по культовой видеоигре о падении города-утопии Восторг постановщик под...
Знаменитые кинокартины покажет телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция», передает ТАСС. ...
Певица приняла участие в съемках фильма «СамоИрония судьбы!», сообщил портал E1.RU со ссылкой на п...
Киностудия Searchlight опубликовала на своем YouTube-канале ролик по драме обладателя «Оскара» Сэм...
Стриминг вернулся к разработке фильмов по фэнтези-циклу Клайва С. Льюиса, сообщил портал What’s on...
Британская актриса Эмили Блант в беседе The Telegraph высказалась о тренде на изображение сильных ...
Инструмент приобрел участник аукциона Julien’s, прошедшего в Hard Rock Cafe в Нью-Йорке. Об этом соо...
«Дисней» больше не интересуется спин-оффом пиратской франшизы с нею в главной роли. Об этом австра...
Креативный продюсер шоу на ТНТ обсудила в YouTube-проекте «Подкаст Абрамова» изменение своего отно...
В свой первый уик-энд сиквел «Черная Пантера: Ваканда навеки» собрал в мировом прокат...
Закончился второй сезон всероссийского проекта «Родной Дом», в рамках которого было создано более 80...
Минкультуры РФ сообщило, что отозвано прокатное удостоверение документального фильма «Голод» о гол...
Шоураннеры сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Даффер уточнили подробности пято...
В Дюссельдорфе 13 ноября состоялась церемония вручения музыкальной премии MTV Europe Music Awards ...
В возрасте 73 лет ушел из жизни актер и режиссер Александр Сайко, известный по роли в...
13 ноября в Сербии завершились гастроли Ансамбля современной хоровой музыки «Altro coro» под управле...
Представители исполнительского искусства, музыки, кино и анимации, рекламы, индустрии разработки ком...
15.11.2022