Старкиллер предстанет в образе антагониста в хорроре The Callisto Protocol

15.11.2022

Старкиллер предстанет в образе антагониста в хорроре The Callisto Protocol
Студия-разработчик Striking Distance показала в соцсетях первые кадры с новым персонажем в исполнении Сэма Уитвера. 

Актер из игры The Force Unleashed по «Звездным войнам» подарил внешность и голос капитану Леону Феррису в The Callisto Protocol. Он станет основным антагонистом главного героя. Феррис — помощник надзирателя колонии Black Iron на планете Каллисто, где развернутся события грядущей игры на выживание. Грузовой корабль терпит крушение и оказывается на спутнике Юпитера, а его пилот (Джош Дюамель) попадет в тюрьму, где встречает мутантов.

Сэм Уитвер сыграл главного героя The Force Unleashed, ученика Дарта Вейдера и убийцу Старкиллера, а также основного персонажа зомби-экшна Days Gone, байкера Дикона.

Ранее студия показала ролик с героиней Карен Фукухары, которая снялась в игровых лентах «Отряд самоубийц» и «Пацаны».

Релиз хоррора состоится 2 декабря.

Фото: Pixabay