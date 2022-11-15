Режиссер Френсис Лоуренс раскрыл подробности экранизации BioShock

Новостями о разработке фильма по культовой видеоигре о падении горда-утопии Восторг постановщик поделился с Collider.





В настоящее время его давний друг сценарист Майкл Грин («Логан», «Бегущий по лезвию 2049») активно пишет сценарий. Наброски и другие элементы истории уже готовы, поэтому можно говорить о скором начале производства картины, добавил Лоуренс.





Сейчас он также согласует разные детали, в том числе возрастной рейтинг фильма. В этих вопросах с Netflix работать проще — стриминг предоставил авторам достаточно свободы, сказал режиссер.





По его мнению, оригинальная игра BioShock очень кинематографична. Среди ее особенностей, которые ему импонируют, он назвал наличие выраженной идеи, уникальный визуал и смешение жанров. Режиссер полагает, что экранизация будет успешной, несмотря на провалы других фильмов по играм.





Лоуренс не исключил, что BioShock станет следующим фильмом, за съемки которого он возьмется. Среди других запланированных проектов — сиквелы «Константина» и фильма «Я — легенда», а также приквел «Голодных игр».





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