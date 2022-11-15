Свежий трейлер «Империи света» с Оливией Колман появился в Сети

15.11.2022

Свежий трейлер «Империи света» с Оливией Колман появился в Сети
Киностудия Searchlight опубликовала на своем YouTube-канале ролик по драме обладателя «Оскара» Сэма Мендеса.

Действие кинокартины разворачивается в приморском городке в Англии в начале 1980-х годов. Оливия Колман предстает в образе женщины, которая влюбляется в молодого нового сотрудника кинотеатра в исполнении Майка Уорда.

«Это захватывающая и пронзительная драма о силе человеческих отношений в неспокойные времена», — отмечается в синопсисе.

Актерский ансамбль дополнили Колин Ферт, Таня Муди, Тоби Джонс, Том Брук и др. Релиз кинокартины в широком прокате назначен на 9 декабря.

Ранее на «Нетфликсе» вышел пятый сезон The Crown, в котором в предыдущих двух сезонах Колман играла Елизавету II. Актриса также известна по ролям в «Отце», принесшем ей номинацию на «Оскар», и «Фаворитке», за которую она получила статуэтку от Киноакадемии США.


Фото: кадр из трейлера Empire оf Light