Марго Робби сообщила о заморозке «Пиратов Карибского моря» со своим участием

«Дисней» больше не интересуется спин-оффом пиратской франшизы с нею в главной роли. Об этом австралийская актриса рассказала Vanity Fair.





По ее словам, студия стремилась к созданию большего числа лент с ведущими женскими персонажами. По «Пиратам» предполагалось снять отдельную историю, а не просто перезапуск с участием актрис. Эта идея была в разработке.





«Я думаю, что теперь студии это неинтересно», — подчеркнула актриса.





В Disney пока не комментировали заявление актрисы. Сценарий фильма должна была создать Кристина Хадсон, работавшая над «Хищными птицами» с Робби.





Весной продюсер Джерри Брукхаймер сообщал о работе над двумя вариантами сценариев для шестого сиквела «Пиратов». В первом случае каст возглавляла Робби. Подробности второго не разглашались. В СМИ не исключают, что во франшизу может вернуться Джонни Депп, несмотря на неоднократные и категоричные отказы от съемок в шестой части. До разлада в отношениях со студией он заявлял о желании достойного завершения истории Джека Воробья.





Фото: кадр из «Отряда самоубийц»