Юмористка Зоя Яровицына рассказала о конкуренции в «Женском Stand Up»

Креативный продюсер шоу на ТНТ обсудила в YouTube-проекте «Подкаст Абрамова» изменение своего отношения к работе с участницами проекта.





Сегодня для нее не стоит вопрос конкуренции со вторым продюсером «Женского Stand Up» Ириной Мягковой, которая многому ее научила, сказала стендаперка.





По ее словам, на старте проекта, когда команду участниц уже собрали, она осознала, что «сама сделала вот так, что постоянно должна» конкурировать со смешными женщинами. Яровицына задавалась вопросами, зачем она организовала себе проект с такими условиями, а потом поняла, что «это круто».





Также она отметила, что сравнивала свои выступления со стендапами коллеги Варвары Щербаковой, которые вызвали больше реакции у зрителей. Благодаря этому Щербакова стала выступать в финале шоу вместо Яровицыной, которой было сложно это принять. Однако со временем переживания прошли.





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