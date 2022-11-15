Фильм «Черная Пантера: Ваканда навеки» собрал 330 млн долларов в прокате

15.11.2022

Фильм «Черная Пантера: Ваканда навеки» собрал 330 млн долларов в прокате

В свой первый уик-энд сиквел «Черная Пантера: Ваканда навеки» собрал в мировом прокате 330 млн долларов, из них 180 млн долларов пришлось на домашние сборы. Об этом сообщает Deadline. 

Фильм стартовал намного лучше «Черного Адама», а еще на 8% превысил показатели «Тор: Любовь и гром» и всего на 5% отстает от оригинальной «Черной пантеры» (сборы 1,35 млрд долларов).

«Черная Пантера: Ваканда навеки» — второй фильм серии из киновселенной Marvel.

Работа над продолжением сопровождалась различными трудностями: от смерти Чедвика Боузмана до съемок в разгар эпидемии коронавируса и серьезной травмы актрисы Летишии Райт. Согласно CinemaScore, люди оценивают сиквел на твердую «А», тогда как оригинальный фильм получил «А+».

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