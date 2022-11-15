Создатели проекта «Родной Дом» о народах РФ рассказали, чему хотят научить зрителя

К проекту подключились российские блогеры из разных уголков страны. Они снимали короткие развлекательные ролики, демонстрируя, как участвуют в веселых конкурсах, баттлах и розыгрышах: выясняли, как звучит какая-нибудь фраза на разных языках, угадывали поверья разных народов и впервые пробовали экзотические блюда.





Проект дал возможность участникам рассказать про конкретный регион, его культуру, обычаи и характер живущих бок о бок народов.





Как говорит исполнительный продюсер проекта «Родной Дом» Николай Шадрин, основная аудитория — это подростки и молодые люди, которые сидят в интернете в поисках «чего-то чуть более глубокого и познавательного, чем танцы в продуктовых киосках и липсинги». По его словам, цель проекта — научить молодежь ценить место, где ты родился и вырос, гордиться малой родиной.





Фото: rodnoy_dom/VK