Минкультуры отозвало прокат документального фильма «Голод» из-за обращений граждан

«Фильм „Голод“ был охарактеризован ими как неуместный для показа. Граждане указывают на содержание провокационной и шокирующей аудиовизуальной информации. Всё это, по мнению зрителей, может вызвать острую негативную реакцию в обществе, в связи с чем принято решение об отзыве прокатного удостоверения», — говорится в сообщении.





Минкультуры 28 сентября выдало фильму прокатное удостоверение, однако его прокат в ряде кинотеатров в итоге был сорван.





Картина была снята режиссером Татьяной Сорокиной, журналистом Максимом Курниковым, писателем, телеведущим, профессором НИУ ВШЭ Александром Архангельским.





Документальный фильм повествует о массовом голоде начала 1920-х годов в советской России после Гражданской войны.





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