Минкультуры отозвало прокат документального фильма «Голод» из-за обращений граждан

15.11.2022
Минкультуры РФ сообщило, что отозвано прокатное удостоверение документального фильма «Голод» о голоде начала 1920-х годов в советской России. Это решение связано с многочисленными обращениями граждан.
«Фильм „Голод“ был охарактеризован ими как неуместный для показа. Граждане указывают на содержание провокационной и шокирующей аудиовизуальной информации. Всё это, по мнению зрителей, может вызвать острую негативную реакцию в обществе, в связи с чем принято решение об отзыве прокатного удостоверения», — говорится в сообщении.
Минкультуры 28 сентября выдало фильму прокатное удостоверение, однако его прокат в ряде кинотеатров в итоге был сорван.
Картина была снята режиссером Татьяной Сорокиной, журналистом Максимом Курниковым, писателем, телеведущим, профессором НИУ ВШЭ Александром Архангельским.
Документальный фильм повествует о массовом голоде начала 1920-х годов в советской России после Гражданской войны.
Фото: Pixabay