Создатели сериала «Очень странные дела» пообещали новых персонажей в пятом сезоне

Кроме того, авторы «Очень странных дел» пообещали очень насыщенный сюжет будущего сезона.





«Всякий раз, когда мы представляем нового персонажа, мы хотим быть уверены, что он станет неотъемлемой частью повествования», — рассказал Даффер.





В сериале «Очень странные дела» сыграли роли Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард и др.





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