Создатели сериала «Очень странные дела» пообещали новых персонажей в пятом сезоне

14.11.2022

Создатели сериала «Очень странные дела» пообещали новых персонажей в пятом сезоне

Шоураннеры сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Даффер уточнили подробности пятого сезона. Они заявили, что в новом сезоне появятся новые персонажи. Об этом режиссеры сообщили в шоу HBO FYC, пишет Variety.

Кроме того, авторы «Очень странных дел» пообещали очень насыщенный сюжет будущего сезона. 

«Всякий раз, когда мы представляем нового персонажа, мы хотим быть уверены, что он станет неотъемлемой частью повествования», — рассказал Даффер.

В сериале «Очень странные дела» сыграли роли Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард и др.

Фото: Pixabay