Певица Тейлор Свифт стала главным триумфатором MTV Europe Music Awards 2022

14.11.2022

Певица Тейлор Свифт стала главным триумфатором MTV Europe Music Awards 2022

В Дюссельдорфе 13 ноября состоялась церемония вручения музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2022.

Основным триумфатором премии стала Тейлор Свифт. Она получила четыре награды из шести номинаций. Певица стала артистом года, сняла лучший клип года, стала лучшим поп-исполнителем года, а также получила приз за длинное видео All Too Well (10 Minute Version).

Лучшей песней на MTV EMA 2022 назвали Super Freaky Girl Ники Минаж, также рэперша победила в категории «Лучший хип-хоп-артист». Хит Дэвида Гетты и Биби Рексы I’m Good (Blue) выиграл в номинации «Лучшая коллаборация», а сам Гетта стал «Лучшим электронным артистом».

На сцене во время награждения выступили Дэвид Гетта и Биби Рекса и др.

Фото: Pixabay