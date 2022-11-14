Умер актер из фильма «Раба любви» Александр Сайко

14.11.2022

Умер актер из фильма «Раба любви» Александр Сайко

В возрасте 73 лет ушел из жизни актер и режиссер Александр Сайко, известный по роли в фильме «Раба любви». Об этом сообщает «Российская газета».

Причины смерти Сайко, а также дата и место прощания и похорон пока не уточняются, пишет «Культуромания». 

Александр Сайко — выпускник ГИТИСа. Он начал актерскую карьеру в 1970-х годах. Помимо фильма «Раба любви», Сайко известен ролями в лентах «Умирать не страшно», «Ученик лекаря» и др.

Он также являлся художественным руководителем в основанном им театре «Русский дом». В нем не только играли спектакли, но и проводили творческие вечера, вернисажи художников, обсуждения спектаклей.

Фото: Pixabay