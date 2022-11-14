Умер актер из фильма «Раба любви» Александр Сайко

В возрасте 73 лет ушел из жизни актер и режиссер Александр Сайко, известный по роли в...
13 ноября в Сербии завершились гастроли Ансамбля современной хоровой музыки «Altro coro» под управле...
Представители исполнительского искусства, музыки, кино и анимации, рекламы, индустрии разработки к...
Проект «Симфоническое «Кино» с участием Юрия Каспаряна сыграет большой концерт 22 ноября 2022 года н...
Восемь известных театральных и концертных коллективов выступят с гастролями в Луганске в ноябре и де...
В возрасте 73 лет ушел из жизни актер и режиссер Александр Сайко, известный по роли в...
13 ноября в Сербии завершились гастроли Ансамбля современной хоровой музыки «Altro coro» под управле...
Представители исполнительского искусства, музыки, кино и анимации, рекламы, индустрии разработки к...
Проект «Симфоническое «Кино» с участием Юрия Каспаряна сыграет большой концерт 22 ноября 2022 года н...
Восемь известных театральных и концертных коллективов выступят с гастролями в Луганске в ноябре и де...
16 ноября 2022 года в 10.00 в Парламентской библиотеке (по адресу: пр. Вернадского, д. 93, корп. 4...
Около 35 тысяч человек посмотрели выставку «Новые республики: история края» в Музее Победы. Временна...
Она была представлена на форуме «Народная культура в XXI веке. Традиции и инновации» в Санкт-Петербу...
В год 150-летия со дня рождения М. А. Кузмина (1872–1936), одного из наиболее талантливых поэтов из ...
11 ноября спектаклем «Кроткая» Сахалинского театрального центра им. А.П. Чехова в Новгородской облас...
Второй межрегиональный детский театральный фестиваль «Б’АRТ’О» откроется в ТЮЗе имени Александра Бря...
Новогодняя романтическая комедия «Елки-иголки» от Киностудии имени Макси...
В середине ноября 2022 года два известных творческих коллектива — Государственное бюджетное учрежден...
Первое масштабное лазерно-световое представление «Космос» пройдет в Северной столице на «Газпром А...
Выставка, которая посвящена советскому режиссеру Динаре Асановой, начала работать на территории «Л...
Певец Shaman продолжает гастролировать по городам России. Исполнитель поделился роликом с концерта...
Проститься с композитором 13 ноября пришли близкие, коллеги, друзья, фанаты, сообщает...
В Забайкальском крае завершился первый Фестиваль Олега Лундстрема. Более 20 концертов, посвященных п...
На телеканале «Россия» прошел финал самого масштабного вокального шоу страны «Ну-ка, все вместе!». П...
11 ноября в Музее Победы клятву верности и преданности Отечеству дали 65 воспитанников Московского п...
14.11.2022