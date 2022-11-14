Более 300 творческих предпринимателей Москвы прошли обучение в школе интеллектуального права «Креатус»

Представители исполнительского искусства, музыки, кино и анимации, рекламы, индустрии разработки компьютерных игр и программного обеспечения, архитектуры, дизайна, моды и издательской деятельности из Москвы получили удостоверение о повышении квалификации, а главное — новые навыки для развития бизнеса и реализации своих собственных творческих проектов.

Предприниматели узнали, как защищать и эффективно использовать свои интеллектуальные права, увеличить стоимость компаний и повысить их инвестиционную привлекательность за счет «включения» нематериальных активов, снизить правовые риски при работе с сотрудниками и контрагентами, оптимально управлять налоговой нагрузкой, привлекать заемное финансирование, начав самостоятельно ориентироваться в нормативах, регулирующих творческий бизнес.

О главных итогах и перспективах развития проекта рассказала директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Екатерина Чуковская:

«Мы смогли донести до наших слушателей, что авторское право — это сфера, в которую интересно и важно погружаться. Более того, на базе “Креатуса” уже формируется клуб единомышленников: многие слушатели нашли на курсе не только точки соприкосновения, но и взаимовыгодного сотрудничества. Например, за одной партой оказались сценарист, который не мог заключить договор с продюсером, боясь ущемления своих прав, и юрист этого продюсера. Обе стороны хотели договориться. В итоге мы прямо на занятиях нашли компромиссное решение, и проект был запущен».

С начала запуска проекта организаторы получили более 500 заявок.

Школа интеллектуального права «Креатус» создана Агентством креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы совместно с Научно-образовательным центром интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP. Это одна из первых в России образовательных программ, которая дает системные знания о том, как интеллектуальное право раскрывается в различных креативных индустриях.

Миссия Digital IP — подготовка профессионалов новой формации, востребованных в современных условиях, когда многие сферы деятельности во многом переместились в виртуальную среду и создают ее не только IT-специалисты.

Фото: пресс-служба Digital IP