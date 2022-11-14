Ансамбль Российской академии музыки имени Гнесиных выступил в Сербии с концертом к юбилею С.В. Рахманинова

Концерты с большим успехом прошли в залах Российского центра науки и культуры «Русский Дом» в Белграде, Первой гимназии в Крагуеваце и Соборной церкви Святого Николая (резиденция Патриарха Сербского) в Сремски-Карловци.

Программа, которую подготовили гнесинцы, была посвящена 150-летию со дня рождения великого русского композитора Сергея Рахманинова. Прозвучала духовная музыка Сергея Рахманинова, Павла Чеснокова, Александра Кастальского, Виктора Калинникова, Николая Голованова.

После заключительного выступления ансамбля «Altro Coro» в Соборной церкви Святого Николая Епископ Сремский Василий отметил: «Сербия и Россия — братские государства. Судьбы наших народов исторически переплетены. Сегодняшний концерт — свидетельство нашего духовного единства».

Фото: Минкультуры РФ