Малый театр, ансамбль «Россия» и Вахтанговский театр отправятся на гастроли в Луганск

Восемь известных театральных и концертных коллективов выступят с гастролями в Луганске в ноябре и декабре.

Государственный академический Малый театр 15 и 16 ноября проведет гастроли на сцене Луганского академического русского драматического театра им. П. Луспекаева.

Артисты сыграют спектакль «Поздняя любовь» Александра Островского в преддверии 200-летия со дня рождения драматурга, которое будет отмечаться в 2023 году. Выступление пройдет в рамках направления «Ведущие театры» программы «Большие гастроли».

Также в ноябре с гастролями в Луганскую академическую филармонию приедут два коллектива: 20 ноября там выступит Государственный театр танца «Казаки России» с программой «Мы из Липецка», 26 ноября — Государственный академический ансамбль песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова с программой «На страже России». Концерты пройдут в рамках программы «Мы — Россия».

В декабре по программе «Большие гастроли» в регионе выступят Центр театра и кино на Поварской, Московский академический детский музыкальный театр им. Н. Сац, Государственный академический театр им. Е. Вахтангова, а по программе «Мы — Россия» — Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Л. Г. Зыкиной, Национальный академический оркестр им. Н.П. Осипова и другие коллективы.

Благодаря федеральным программам «Большие гастроли» и «Мы — Россия» зрители знакомятся с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров, с концертными программами выдающихся отечественных коллективов. Выступления предназначены для самой широкой аудитории — взрослой, семейной и детской, а география гастролей простирается от Калининграда до Камчатки, от Дербента до Чукотки. Программы включены во Всероссийский гастрольно-концертный план Министерства культуры Российской Федерации. Организатор мероприятий — Росконцерт.

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