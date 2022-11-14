В Парламентской библиотеке состоится заседание секции №5 «Сохранение этнокультурного и языкового многообразия России»

14.11.2022
Организаторами секции №5 конференции выступили:
— Совет при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям,
— Комитет Государственной думы по делам национальностей,
— Минкультуры России,
— Минпросвещения России,
— Минобрнауки России,
— Минпромторг России,
— ФАДН России,
— Институт языкознания РАН.
В обсуждении важнейших задач национальной политики в части сохранения этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации примут участие депутаты Государственной думы, сенаторы Российской Федерации, руководители этнокультурных, научных, образовательных, общественных и молодежных организаций, писатели, общественные деятели, журналисты, эксперты из регионов страны и государств СНГ.
В программу также включены вопросы актуализации мероприятий национальной и культурной политики в связи с вхождением в состав новых территорий и проведением специальной военной операции Российской Федерации.
В ходе мероприятия будут подняты следующие вопросы:
— обновление культурной и национальной политики в ответ на сегодняшние вызовы и угрозы в сфере межнациональных отношений, а также в свете необходимости решения комплексных и взаимообусловленных задач укрепления общероссийской гражданской идентичности и развития этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации,
— предварительные итоги проведения в Российской Федерации Года культурного наследия народов Российской Федерации,
— перспективы правоприменения Федерального закона от 20.10.2022 N 402-ФЗ "О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации",
— ход подготовки Концепции языковой политики Российской Федерации,
— меры популяризации этнокультурного достояния народов России средствами образования, информационной и культурной политики.
Модератор и руководитель секции:
СЕМИГИН Геннадий Юрьевич — председатель комитета Государственной думы по делам национальностей, член президиума Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду».
В дискуссии примут участие более 50 докладчиков:
— Захар ПРИЛЕПИН, сопредседатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду», писатель, публицист;
— Елена ДРАПЕКО, первый заместитель комитета Государственной думы по культуре;
— Ольга ЗИНОВЬЕВА, общественный деятель, философ, сопредседатель Зиновьевского клуба Международной медиагруппы «Россия сегодня»;
— Андрей КИБРИК, директор Института языкознания РАН;
— Рифат САБИТОВ, заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК, член правления Национальной ассоциации телерадиовещателей;
— Вадим ДУДА, генеральный директор ФГБУ «Российская государственная библиотека»;
— Анна ПОЛЕЖАЕВА, директор ФГБУ «Дом народов России»;
— Маргарита РУСЕЦКАЯ, член Совета при президенте Российской Федерации по русскому языку, депутат Московской городской думы;
— представители администраций Херсонской, Запорожской областей Российской Федерации, образовательных организаций Луганской области и другие участники.
Итогом работы секции станут конкретные предложения в части обновления государственной национальной политики в ответ на сегодняшние вызовы в сфере межнациональных отношений, а также в этнокультурной, научно-образовательной, информационной областях.
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