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В Парламентской библиотеке состоится заседание секции №5 «Сохранение этнокультурного и языкового многообразия России»

14.11.2022

В Парламентской библиотеке состоится заседание секции №5 «Сохранение этнокультурного и языкового многообразия России»

16 ноября 2022 года в 10.00 в Парламентской библиотеке (по адресу: пр. Вернадского, д. 93, корп. 4) с 10.00 до 17.00 состоится заседание секции №5 «Сохранение этнокультурного и языкового многообразия России» Всероссийской научно-практической конференции «Россия: единство и многообразие», приуроченной к 10-летию образования Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям и реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Организаторами секции №5 конференции выступили:

— Совет при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям,

— Комитет Государственной думы по делам национальностей,

— Минкультуры России,

— Минпросвещения России,

— Минобрнауки России,

— Минпромторг России,

— ФАДН России,

— Институт языкознания РАН.

В обсуждении важнейших задач национальной политики в части сохранения этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации примут участие депутаты Государственной думы, сенаторы Российской Федерации, руководители этнокультурных, научных, образовательных, общественных и молодежных организаций, писатели, общественные деятели, журналисты, эксперты из регионов страны и государств СНГ.

В программу также включены вопросы актуализации мероприятий национальной и культурной политики в связи с вхождением в состав новых территорий и проведением специальной военной операции Российской Федерации.

В ходе мероприятия будут подняты следующие вопросы:

— обновление культурной и национальной политики в ответ на сегодняшние вызовы и угрозы в сфере межнациональных отношений, а также в свете необходимости решения комплексных и взаимообусловленных задач укрепления общероссийской гражданской идентичности и развития этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации,

— предварительные итоги проведения в Российской Федерации Года культурного наследия народов Российской Федерации,

— перспективы правоприменения Федерального закона от 20.10.2022 N 402-ФЗ "О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации",

— ход подготовки Концепции языковой политики Российской Федерации,

— меры популяризации этнокультурного достояния народов России средствами образования, информационной и культурной политики.

Модератор и руководитель секции:

СЕМИГИН Геннадий Юрьевич — председатель комитета Государственной думы по делам национальностей, член президиума Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду».

В дискуссии примут участие более 50 докладчиков:

— Захар ПРИЛЕПИН, сопредседатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду», писатель, публицист;

— Елена ДРАПЕКО, первый заместитель комитета Государственной думы по культуре;

— Ольга ЗИНОВЬЕВА, общественный деятель, философ, сопредседатель Зиновьевского клуба Международной медиагруппы «Россия сегодня»;

— Андрей КИБРИК, директор Института языкознания РАН;

— Рифат САБИТОВ, заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК, член правления Национальной ассоциации телерадиовещателей;

— Вадим ДУДА, генеральный директор ФГБУ «Российская государственная библиотека»;

— Анна ПОЛЕЖАЕВА, директор ФГБУ «Дом народов России»;

— Маргарита РУСЕЦКАЯ, член Совета при президенте Российской Федерации по русскому языку, депутат Московской городской думы;

— представители администраций Херсонской, Запорожской областей Российской Федерации, образовательных организаций Луганской области и другие участники.

Итогом работы секции станут конкретные предложения в части обновления государственной национальной политики в ответ на сегодняшние вызовы в сфере межнациональных отношений, а также в этнокультурной, научно-образовательной, информационной областях.

Фото: Pixabay