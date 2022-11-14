В семи городах пройдут концерты в рамках федеральной программы «Мы — Россия»

14.11.2022
16–18 ноября Государственное бюджетное учреждение «Академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» (г. Махачкала) отправится на гастроли в Оренбург, Орск и Уфу. Коллектив представит концертную программу «Мир сквозь танец», включающую хореографические композиции и танцы.
Продолжительность: 1 час 30 мин.
Даты показов: 16–17 ноября — г. Оренбург, ДКЖ «Экспресс»; 18 ноября — г. Орск, ГАУК «Орский государственный драматический театр им. А.С. Пушкина»; 19 ноября — г. Уфа, Городской дворец культуры.
17–20 ноября Рязанский государственный академический русский народный хор им. Е. Попова (г. Рязань) поедет на гастроли в Тамбов, Борисоглебск, Липецк и Новомосковск Тульской обл. Коллектив представит концертную программу «Песнь рязанская, звучи!», которая посвящена песенно-танцевальному фольклору Рязанской земли и ее историческим художественным ремеслам.
Продолжительность программы: 1 ч. 20 мин.
Даты показов: 17.11.2022 — г. Тамбов, 18.11.2022 — г. Борисоглебск, 19.11.2022 — г. Липецк, 20.11.2022 — г. Новомосковск.
Фото: Минкультуры РФ