Премьеру светового шоу «Космос» покажут на «Газпром Арене»

Новый формат зрелища откроется в масштабе многотысячной арены. В роли космонавта выступит актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев.





Для создания шоу будут задействованы более 2000 световых приборов, несколько уровней лазерных установок и другие технические возможности.





В плейлист шоу войдут музыкальные хиты, связанные с путешествиями во Вселенной: саундтреки к «Звездным войнам», «Армагеддону», «Стражам галактики», «Дюне», «Интерстеллару» и другим кинолентам, а также легендарные песни — от Space Oddity Дэвида Боуи до Fly Me To The Moon Фрэнка Синатры.





Показы шоу будут проходить трижды в неделю.





Фото: fc-zenit.ru