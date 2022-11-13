Премьеру светового шоу «Космос» покажут на «Газпром Арене»

13.11.2022

Премьеру светового шоу «Космос» покажут на «Газпром Арене»

Первое масштабное лазерно-световое представление «Космос» пройдет в Северной столице на «Газпром Арене» 7 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Зенит», пишет издание «Невские новости».

Новый формат зрелища откроется в масштабе многотысячной арены. В роли космонавта выступит актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев.

Для создания шоу будут задействованы более 2000 световых приборов, несколько уровней лазерных установок и другие технические возможности.

В плейлист шоу войдут музыкальные хиты, связанные с путешествиями во Вселенной: саундтреки к «Звездным войнам», «Армагеддону», «Стражам галактики», «Дюне», «Интерстеллару» и другим кинолентам, а также легендарные песни — от Space Oddity Дэвида Боуи до Fly Me To The Moon Фрэнка Синатры.

Показы шоу будут проходить трижды в неделю.

Фото: fc-zenit.ru