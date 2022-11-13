Выставка в честь режиссера Динары Асановой открылась на студии «Ленфильм»

13.11.2022

Выставка в честь режиссера Динары Асановой открылась на студии «Ленфильм»

Выставка, которая посвящена советскому режиссеру Динаре Асановой, начала работать на территории «Ленфильма». Об этом говорится в сообщении петербургской студии, пишет издание «Невские новости».

Мероприятие названо «Динара Асанова — незнакомка». Одна из целей, которую ставят перед собой создатели выставки, — ознакомить широкую публику со всеми гранями таланта Асановой и ее наследием. 

«Фильмы Динары Асановой — это классика советского кинематографа, в 70-е и 80-е годы прошлого века она рассказывала о жизни подростков так пронзительно и честно, как больше не делал никто», — уточнили в культурно-выставочном центре «Ленфильма».

Организатором выставки стала арт-группа Doping Pong под руководством Анны Маугли и Дмитрия Мишенина.

Для посетителей выставка будет работать с 12 ноября по 15 января.

Фото: Pixabay