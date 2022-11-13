Певец Shaman покорил зрителей концерта в Череповце песней «Встанем»

Зрители слушали песню в исполнении Shaman с фонариками на телефонах в руках.





«Родные, спасибо вам за потрясающую атмосферу в Череповце. За ваши аплодисменты и огоньки, которые светились так же ярко, как ваши взгляды и улыбки», — написал SHAMAN в личном Telegram-канале.





Ранее популярный певец рассказал о происхождении вымышленного имени. Как оказалось, он придумал его еще в 2020 году. По словам артиста, он с детства хотел выбрать запоминающийся, яркий и громкий псевдоним.





«Когда я выхожу на сцену, пробуждается моя истинная сущность, стихия, которой человеческое имя никак не подходит, а псевдоним Shaman прекрасно это транслирует», — заявил исполнитель.









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