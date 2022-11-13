Более 6000 зрителей посетили Фестиваль Олега Лундстрема в Забайкалье

13.11.2022

Более 6000 зрителей посетили Фестиваль Олега Лундстрема в Забайкалье

В Забайкальском крае завершился первый Фестиваль Олега Лундстрема. Более 20 концертов, посвящённых памяти великого джазмена, состоялись в Чите, Петровск-Забайкальске, Краснокаменске, Нерчинске, Сретенске и других городах региона.

Фестиваль открылся 20 сентября большим концертом Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана. Классическую программу в октябре зрителям представил Российский национальный оркестр под управлением Николая Цинмана.

В ноябре основной темой Фестиваля стала любовь к Родине в искусстве. Захар Прилепин и Леонид Лундстрем провели творческую встречу «Музыка и Слово», а Иркутский драматический театр представил спектакль «Прощание с Матёрой» по одноимённой повести Валентина Распутина.

Завершающим событием Фестиваля стала постановка «12» Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова.

Организаторы Фестиваля Олега Лундстрема: Министерство культуры Забайкальского края и Творческая мастерская Леонида Лундстрема при поддержке Правительства Забайкальского края. Художественный руководитель – Пётр Лундстрем.

Генеральные партнёры: золотодобывающая компания Highland Gold и Фонд развития Забайкальского края. Партнёры фестиваля: «Удоканская медь» и «Норильский никель», а также Министерство культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны» и Забайкальская краевая филармония имени Олега Лундстрема. 

Фото: пресс-служба фестиваля