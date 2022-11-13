В Музее Победы более 60 воспитанников Московского президентского кадетского училища принесли присягу

13.11.2022
11 ноября в Музее Победы клятву верности и преданности Отечеству дали 65 воспитанников Московского президентского кадетского училища имени М.А. Шолохова войск национальной гвардии Российской Федерации. Торжественная церемония прошла в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе.
Началась церемония в Зале Памяти и Скорби, где кадеты и почетные гости возложили цветы к монументу «Скорбь» и почтили память павших воинов Минутой молчания. Затем церемония кадетской присяги продолжилась в Зале Славы, куда знамённая группа внесла Государственный флаг Российской Федерации и Знамя училища.
Во время церемонии воспитанники МПКУ им. М.А. Шолохова по очереди обещали с честью нести звание кадета, учиться и служить на благо страны, а почетные гости вручали ребятам удостоврения кадетов. Среди них - заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой, депутат Государственной Думы Мария Бутина, Герой России майор запаса Игорь Задорожный, представители органов власти, общественные деятели и др. Кроме того, в этот особенный для воспитанников день их пришли поддержать самые близкие люди – родители, бабушки и дедушки, младшие братья и сёстры.
Фото: пресс-служба музея