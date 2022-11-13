Мариинка отметит 200-летие петербургской премьеры оперы "Севильский цирюльник"

Нынешний спектакль в 2014 году создал французский режиссер Ален Маратра. В своем «Севильском цирюльнике» он стремился усилить настроение праздника, сделав публику участниками событий. Действие разыгрывается не только на сцене: артисты спускаются в зал и активно взаимодействуют с аудиторией, Фигаро со своей знаменитой каватиной встает из середины партера, немало удивляя окружающих, зрительские ложи украшены цветами. А главным сюрпризом и кульминацией становится появление огромных ростовых кукол, которые, как и артисты, не прочь прогуляться среди зрительских кресел.

В главных партиях дневного спектакля заняты: Лариса Юдина (Розина), Виктор Коротич (Фигаро), Андрей Спехов (Бартоло), Николай Каменский (Дон Базилио). Вечером на сцену выйдут Антонина Весенина (Розина), Владимир Мороз (Фигаро), Андрей Спехов (Бартоло), Вадим Кравец (Дон Базилио). Дирижер – Заурбек Гугкаев.

В России опера «Севильский цирюльник» впервые была исполнена в 1821 году силами итальянских певцов, а 27 ноября 1822 года ее поставили в Петербурге – на сцене Большого (Каменного) театра с артистами императорской русской оперной труппы. Тогда «Севильский цирюльник» в первый раз зазвучал на русском языке (в переводе Рафаила Зотова).

Фото: пресс-служба Мариинки